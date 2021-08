Le Français s'est montré le meilleur au terme des 251 kilomètres d'un parcours riche de près de 4.000 mètres de dénivelé positif. Le Français a devancé son compatriote et champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) pour succéder au palmarès à l'Australien Michael Matthews, absent cette année.

La course, débridée sur les traditionnelles routes étroites et sinueuses du rendez-vous breton, a vu l'Italien Alessandro De Marchi entamer le final en tête. Le pensionnaire de l'équipe Israel Start Up Nation a vu un trio revenir sur lui, composé des Français Julian Alaphilippe et Benoît Cosnefroy, accompagnés du Danois Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step). Le trio a profité d'une des nombreuses ascensions pour distancer De Marchi, alors qu'il restait 23 kilomètres. En supériorité numérique devant, le 'Wolfpack' a aussi pu compter sur les autres membres de son équipe pour désorganiser la poursuite. La dernière difficulté, la Bosse du Pont-Neuf (1,5 km, 4,2 %), a vu le champion du monde passer à l'attaque. Seul Cosnefroy a été capable de le suivre. Le duo a commencé à se neutraliser à 2 bornes de la ligne, permettant à Honoré de revenir et ainsi effectuer le travail en vue du sprint pour 'Alaph'. Au sprint, Cosnefroy a confirmé l'impression visuelle laissée dans l'ultime bosse pour devancer le champion du monde et ainsi signer la 11e victoire de sa carrière, la première en WorldTour.