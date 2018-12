La formation WorldTour belge Lotto Soudal a dévoilé vendredi ses sélections pour les premières courses de la saison 2019.

Tiesj Benoot débutera l'année au Tour de San Juan, en Argentine (27/01-03/02) qu'il disputera pour la seconde fois. Comme lors des cinq précédentes saisons, Tim Wellens reprendra pour sa part au Challenge de Majorque (31/01-03/02) en Espagne. Il s'y était imposé une fois en 2018 et deux fois en 2017. Thomas De Gendt sera quant à lui aux antipodes: sa première course de l'année sera le Tour Down Under (15-20/01) en Australie, où on trouvera aussi au départ Caleb Ewan, le nouveau sprinter de Lotto Soudal.

Sélections:

Tour Down Under (15-20 janvier): Adam Blythe, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Carl Fredrik Hagen, Adam Hansen, Roger Kluge en Tomasz Marczynski.

Cadel Evans Great Ocean Road Race (27 janvier): Adam Blythe, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Carl Fredrik Hagen, Adam Hansen, Rémy Mertz en Tomasz Marczynski.

Tour de San Juan (27 janvier-3 février): Tiesj Benoot, Stan Dewulf, Jens Keukeleire, Nikolas Maes, Jelle Vanendert en Jelle Wallays.

Challenge de Majorque (31 janvier-3 février): Sander Armée, Frederik Frison, Rasmus Iversen, Bjorg Lambrecht, Maxime Monfort, Lawrence Naesen, Brian van Goethem, Harm Vanhoucke, Tim Wellens en Enzo Wouters.

Etoile de Bessèges (6-10 février): Sander Armée, Rémy Mertz, Maxime Monfort, Lawrence Naesen, Brian van Goethem, Tim Wellens en Enzo Wouters.