Un an après s’être classé deuxième derrière Nairo Quintana au sommet du Col de la Colmiane, où il avait fait douter Maximilian Schachmann jusque dans les derniers mètres pour la victoire finale sur l’édition 2020 de Paris-Nice, Tiesj Benoot a à nouveau attaqué sur les pentes de la montée française. À la flamme rouge, quelques secondes derrière le valeureux Gino Mader, qui luttait encore pour la victoire d’étape.

L’offensive du Belge était bien sentie, alors qu’ils n’étaient plus qu’à cinq dans le groupe maillot jaune. Avec l’inévitable Primoz Roglic, Vlasov, Schachmann et Hamilton." Mais il a directement été suivi et contré par Roglic", détaille Marc Reef, son directeur sportif chez DSM au sujet du Gantois, qui remonte à la cinquième place au classement général.

"Dans la montée finale, les Jumbo-Visma ont imprimé un tempo vraiment élevé", détaille Tiesj Benoot. "J’ai tenté ma chance mais après l’attaque, j’ai dû m’accrocher pour garder le rythme. J’espérais plus pour cette étape, mais, honnêtement, je me sentais bien et je retiens cette note positive en vue des prochaines courses."

Il ne s’attend donc visiblement pas à un miracle ce dimanche et ne pense pas pouvoir détrôner Primoz Roglic.