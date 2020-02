Le Belge fera sa première course de la saison, ce samedi, sur le Circuit Het Nieuwsblad.

Présent au point presse de l’équipe Sunweb, ce jeudi, à Waregem, Michaël Matthews faisait la grimace en sortant du bus de son équipe. Il n’avait pas l’air d’apprécier la neige fondante et le froid piquant ! "Je rentre d’Afrique du Sud, c’est une grande différence de température" ..., glisse-t-il en souriant. L’Australien ne sera pas au départ, ce samedi, du Circuit Het Nieuwsblad. Au contraire de son nouvel équipier, Tiesj Benoot. Qui sera à domicile, pour le départ, à Gand. Et qui se réjouit du mauvais temps qui marque la Belgique. "J’ai toujours bien marché dans le mauvais temps, ajoute l’ancien vainqueur des Strade Bianche.

Le Belge a la particularité de ne pas encore avoir couru cette saison. Il va donc disputer, samedi, sa première course de l’année. "Ma nouvelle équipe ne faisait que les courses en Australie en janvier", explique-t-il. "J’ai préféré rester en Europe et ensuite faire un stage en altitude. Je me suis bien préparé, mais je suis donc curieux de voir à quel niveau je suis. A l’entraînement, je me sentais bien. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, mais je ne pense pas que je serai mauvais, samedi. J’espère donc être bien présent dans le final, avec les favoris habituels. Si je suis bon samedi, cela voudra dire que je suis bien parti pour le reste des classiques."

Il s'était classé troisième du Nieuwsblad en 2016 et avait été victime d’une chute l’an passé, alors qu’il semblait en mesure d’accompagner le bon coup.