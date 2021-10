Il y a quelques jours, on apprenait que Tiesj Benoot voulait quitter prématurément l’équipe DSM avec laquelle il est encore sous contrat pour une saison. Le Gantois et la formation néerlando-allemande négocient la rupture de leur engagement et Benoot pourrait ainsi passer directement chez Jumbo-Visma. L’équipe dirigée par le Néerlandais Iwan Spekenbrink est également en conflit, plus dur celui-là, avec un autre Belge de son effectif, Ilan Van Wilder. Nos deux compatriotes manquaient à l’appel lors du premier rassemblement de l’équipe, destiné à jeter les bases de la prochaine saison.