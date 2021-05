Au départ de cette 9e étape du Tour d'Italie entre Castel di Sangro et Campo Felice, tous les yeux étaient rivés sur Egan Bernal et Remco Evenepoel. Les deux prodiges, respectivement deuxième et troisième du classement général, étaient les favoris pour réussir à prendre le maillot rose des épaules du Hongrois Attila Valter. La tâche du coureur de la Groupama-FDJ s'annonçait ardue sur cette étape assez courte (158 km) mais dont le parcours comptait quatre ascensions répertoriées au classement de la montagne. Et cela n'a pas manqué pour celui qui avait décroché la tunique rose après s'être brillamment accroché dans la monté de San Giacomo, et qui a laissé envoler sa première place au général dans l'ascension finale.



(...)