L’étape des Lacs de Covadonga, dans les Asturies, est un classique du Tour d’Espagne. Elle a couronné un grand champion au terme d’une course disputée dans des conditions climatiques pénibles, qu’on n’est pas prêt à oublier. Primoz Roglic a enlevé cette 17e étape, après une échappée de 61 kilomètres en duo, avec Egan Bernal, son initiateur, et en solitaire dans les 7,5 derniers. Le Slovène a assommé ses rivaux même si son avantage sur son dauphin, Enric Mas, n’est que de 2:22. Car on voit mal l’Espagnol, particulièrement apathique si ce n’est en toute fin de journée, renverser la vapeur avant l’arrivée à Saint-Jacques de Compostelle. (...)