L’équipe Ineos a proposé un contrat de trois ans au jeune grimpeur belge.

L’an passé, l’impressionnante fin de Tour de France de Laurens De Plus, où il se mit avec efficacité au service de Steven Kruijswijk dans les Alpes, au point de faire tomber Julian Alaphilippe du podium, a frappé les imaginations dans l’équipe britannique Ineos.

Au point que Dave Brailsford a fait une proposition de contrat au Belge, 24 ans, pour les trois saisons à venir. Il est vrai que l’équipe d’Egan Bernal a besoin de sang neuf, alors que bon nombre de ses cadres ont largement atteint les trente ans, voire plus (Froome, Thomas, Dennis, Kwiatkowski, Castroviejo, Amador, Knees, Golas, Puccio, Rowe, Stannard, Swift et Wurf).

Le probable transfert du Belge précisément dans la formation que Jumbo-Visma veut faire tomber de son piédestal sur les routes de la Grande Boucle et son remplacement dans le groupe aligné au Tour interroge.

"Que je doive faire des choix à long terme n’a aucun rapport avec mon programme", a réagi Laurens De Plus. "La décision de me focaliser sur le Giro a été prise en accord avec mon équipe. Mon but est de me présenter au départ dans la meilleure condition possible."

Chez Jumbo-Visma, où on a fait une proposition de prolongation au Flandrien, on confirme que c’est son état de santé (problèmes d’estomac puis à la hanche) qui ont provoqué son remplacement. Le groupe sportif néerlandais a d’ores et déjà engagé pour 2021 Sam Oomen, aux qualités comparables à celles de De Plus.