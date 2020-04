Le Blaireau s'est confié au micro de nos confrères de la RTBF sur la situation actuelle et l'émergence de la nouvelle génération.

Quintuple vainqueur de la Grande Boucle, Bernard Hinault a été pendant des années un des ambassadeurs d'ASO, les organisateurs du Tour de France. Jusqu'en 2016, on le voyait chaque jour remettre le maillot jaune au leader de la plus grande course.

Aujourd'hui, c'est d'un oeil extérieur qu'il jette un regard sur la situation actuelle. Il avait été l'un des premiers à émettre des réserves sur la tenue du Tour de France aux dates prévues. Le Tour est désormais reporté (du 29 août au 20 septembre), mais le Blaireau reste dubitatif sur l'organisation de celui-ci en 2020 : "Tant que la pandémie n'est pas terminée, on ne peut pas se permettre d'organiser le Tour ou n'importe quel autre événement sportif ! C'est trop dangereux", a-t-il déclaré au micro de la RTBF radio ce dimanche, "Il ne faut pas rigoler avec ça ! On n’a pas de médicament, on n’a pas de vaccin, on n’a rien."

Bernard Hinault, qui remportait le fameux Neige-Bastogne-Neige, il y a 30 ans, ne veut pas non plus d'un Tour de France à huis clos : "La ministre des Sports française (Roxana Maracineanu) a proposé de faire le Tour en catimini, à huis clos. Mais comment faire ? Ce n’est pas possible. Au niveau de l’organisation, avec la presse mais sans la caravane, on est déjà à 3000 accrédités. Comment expliquer aux gens qu’ils ne peuvent pas venir sur le bord de la route regarder passer le Tour de France alors que 3000 personnes circulent ? Et puis, la maladie peut aussi toucher une de ces 3000 personnes-là…"

Dans la suite de l'interview, le Français est revenu sur la nouvelle génération dorée du cyclisme, qui devrait jouer les premiers rôles sur le Tour de France dans les prochaines années : "Cela va être fabuleux à suivre parce que je crois, et ça fait quarante ans que je suis dans le vélo, qu'on n'a jamais vu autant de jeunes arriver en même temps."

Mais Bernard Hinault avoue être particulièrement sous le charme de notre compatriote Remco Evenepoel : "Il est exceptionnel ! Quand on voit tout ce qu’il a déjà fait à son âge en ayant une carrière encore très courte… c’est fantastique. Vous avez une grande chance ! S’il continue comme ça, sans le moindre souci, sans accident, sans maladie, alors votre pays a beaucoup de chance."

"On peut le comparer à Eddy Merckx. Mais dire qu’il sera aussi fort qu’Eddy, c’est autre chose. On peut comparer ce qu’Evenepoel fait actuellement avec ce que Merckx faisait au même âge", poursuit Hinault qui ne tarit pas d'éloges concernant le Brabançon. "Je pense qu'on peut présenter Evenepoel comme un futur coureur de grand tour. Mais attention, on en a vu d'autres qui se sont complètement ramassés. Mais en ce qui concerne Evenepoel, je pense qu’il a la tête solide. Je l’ai vu plusieurs fois à la télévision et il a l’air bien armé pour faire une belle carrière."

Un beau compliment de la part d'un des meilleurs coureurs de l'histoire du cyclisme.