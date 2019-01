Premier succès pour la CCC

Patrick Bevin a créé la surprise en remportant la deuxième étape du Tour Down Under devant Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) au terme d’un sprint perturbé par une chute massive. Le Néo-Zélandais en a profité pour ravir le maillot de leader à Elia Viviani (Deceuninck – Quick-Step), vainqueur mardi et décevant 7e à Angaston. Le sprinteur néo-zélandais a obtenu la première victoire de la formation CCC, qui a remplacé BMC durant l’intersaison. "Les gars étaient super dans le final. C’est un excellent moyen de commencer l’année avec l’équipe CCC", a commenté Patrick Bevin après l’arrivée. La troisième étape reliera, jeudi, Lobethal à Uraidla sur un parcours de 146 kilomètres très vallonné.

Vincenzo Nibali à l’écoute

Le Requin de Messine arrivera au bout de son contrat avec Bahrain-Merida à la fin de l’année 2019. Et l’Italien a réaffirmé, à Cyclingnews, son intention d’être à l’écoute de toutes les propositions qui se présenteront à lui. "Ce sont des négociations importantes et des projets importants. Je pense qu'il est normal que, lorsqu'un contrat prend fin, vous écoutiez les offres. Cela peut aussi être motivant en fonction des projets proposés", a expliqué Vincenzo Nibali, récemment approché par Trek-Segafredo.

Des turbulences chez Bahrain-Merida

Dans le même temps, l’ambiance dans l’équipe de Vincenzo Nibali n’est pas au beau fixe. Un problème de financement temporaire aurait obligé la direction à retarder le paiement du salaire des coureurs du mois de décembre. "Nous ne commentons aucun détail financier de l’équipe. Il y a eu un court retard dû à des problèmes administratifs et techniques, mais ceux-ci seront résolus sous peu. Tous les accords que nous avons conclus ont été respectés", a expliqué Brent Copeland, le directeur d'équipe, à Cyclingnews. "Les salaires devraient être payées d’ici la fin du mois, c’est ce qui a été dit. Mais cela ne concerne pas que moi", a déclaré, quant à lui, Vincenzo Nibali.

Le parcours du Tour d’Oman dévoilé

Les coureurs de la 10e édition de la course par étapes devront parcourir six étapes pour un total de 906 kilomètres au cœur du Sultanat du 16 au 21 février. Le classement général devrait, comme chaque année, se dessiner lors de l’arrivée à Green Mountain le 20 février (5,7 kilomètres à 10,5 % de moyenne). Trois équipes belges participeront au Tour d’Oman : Wanty – Gobert, Sport Vlaanderen – Baloise et WB Wilink.

Le programme

Samedi 16 février, 1e étape : Al Sawadi Beach - Suhar Corniche, 138,5 km

Dimanche 17 février, 2e étape : Royal Cavalry Oman - Al Bustan, 156,5 km

Lundi 18 février, 3e étape : Shati Al Qurum - Qurayyat, 192,5 km

Mardi 19 février, 4e étape : Yiti (Al Sifah) - Oman Convention & Exhibition Centre, 131 km

Mercredi 20 février, 5e étape : Samayil - Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), 152 km

Jeudi 21 février, 6e étape : Al Mouj Muscat - Matrah Corniche, 135,5 km