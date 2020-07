Bientôt deux Belges comme équipiers de Bernal ? Cyclisme100% Web Quentin Finné © BELGA

L'équipe Ineos lorgne sur Laurens De Plus et Dylan Teuns.



Véritable Tour de Babel avec treize nationalités représentées dans son effectif 2020, la formation Ineos possède une étrange singularité. Depuis la création de l'équipe britannique, autrefois baptisée Team Sky, un seul coureur belge a porté les couleurs de la structure managée par Dave Brailsford : Serge Pauwels (en 2010 et 2011, lors du lancement de ce projet).



