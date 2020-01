Le président de l'UCI, David Lappartient s'est dit ouvert à la création d'un classement de régularité pour toutes les courses sur routes non-asphaltées.

Depuis quelques années, les courses empruntant des chemins de terre ont la cote dans le monde du cyclisme. Nombreuses sont les épreuves qui se sont développées en suivant ce modèle tels que les Strade Bianche en Italie, le Tro Bro Leon en France ou encore À travers le Hageland ou l'Antwerp Port Epic chez nous. Des épreuves spectaculaires lors desquelles la course se décante très tôt pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Présent en Australie pour suivre la première course WorldTour de la saison, le Tour Down Under, le président de l'UCI s'est confié à ce sujet au site australien spécialisé CyclingTips: "Tout d'abord, il faut rappeler que les routes non-asphaltées font partie de l'ADN du cyclisme depuis ses tout débuts, à une époque où les routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais actuellement, on voit que le nombre de courses empruntant des chemins de terre ou de graviers sont en recrudescence partout dans le monde. On peut voir que ce type de course est très populaire et qu'il y a un énorme potentiel de développement."

Et pour continuer le développement de ce type d'épreuves si particulières, et ainsi donner plus de visibilité (et donc de gains) au sport cycliste, l'UCI se penche sur la possibilité d'organiser un championnat du monde sur routes non-asphaltées, totalement indépendant du championnat du monde traditionnel. Lappartient l'a confirmé à demi-mot : "On y réfléchit, C'est quelque chose dont nous discutons à l'UCI actuellement."



Un retour des épreuves "à l'ancienne" ?

La réflexion du président de l'UCI découle d'un entretien que ce dernier a eu avec le fondateur de L'Eroica, Giancarlo Brocchi. L'Eroica est une épreuve destinée aux cyclo-touristes de près de 300 kilomètres sur les routes empierrées de Toscane et des vélos d'époque avec des développements fixes, le tout sans assistance, les participants devant réparer eux-mêmes leur machine en cas de pépins. Pour Brocchi, le cyclisme vit une crise et ne passionne plus le grand public : "Aujourd'hui, une course par étapes est gagnée ou perdue à cause d'un saut de chaîne. Le public ne se passionne plus pour des coureurs qui sont souvent très maigres, presque sous-alimenté, et avec une légion de prescriptions médicales pour des allergies ou des problèmes d'asthme", a-t-il expliqué au journal italien La Stampa après avoir rencontré David Lappartient, "le propre du cyclisme, c'est le goût de l'aventure, de l'inattendu, la découverte de nouvelles routes, si possible non-asphaltées. De cette manière, nous reviendrons à l'effort physique le plus pur et aux valeurs originelles de ce sport, qui ne sont pas guidées par l'hyper-technologie et d'autres facteurs", a enchaîné l'Italien.

Lors de son entretien avec le président de l'UCI, l'organisateur de L'Eroica a énoncé plusieurs idées pour relancer l'intérêt du cyclisme auprès du grand public : "Les organisateurs doivent se mettre à la recherche de nouvelles routes et ne pas se cantonner dans la facilité de choisir les cols traditionnels que tout le monde connait. Il faut augmenter les distances, plus de 300 kilomètres, avec des départs de nuit et des vélos sans développement de montagne, comme ça on pourra voir qui peut faire la différence en montagne. Une interdiction des capteurs de puissance et de l'oreillette et une interdiction de courir pour les coureurs possédant moins de 6% de masse graisseuse."

Au terme de cet échange, David Lappartient s'est dit très intéressé par les propositions de Brocchi. Si les courses sur des chemins empierrés sont déjà organisées, il semble peu probable que la plupart des idées de Giancarlo Brocchi soient un jour mises en application.