L’hyperactivité est visiblement une caractéristique contagieuse. Comme dans l’histoire de l’œuf et de la poule, reste à savoir si c’est Mathieu Van der Poel qui l’a inoculée à son équipe et ses dirigeants ou bien l’inverse.

La saison 2021 sur route tout juste refermée, c’est à l’atterrissage de son avion de retour des… États-Unis que Christoph Roodhooft a accepté de prendre le temps de dresser le bilan de l’année d’Alpecin-Fénix dans un agenda toujours aussi chargé.

"Je reviens des manches de la Coupe du monde de cyclo-cross disputées de l’autre côté de l’Atlantique", sourit le manager de la formation continentale pro. "Un terrain où on compte également briller d’ici la fin de l’année…"

1 Christoph, quelle cote donneriez-vous à votre équipe pour cette saison 2021 ?

"Je crois que l’on mérite un joli 9 sur 10. Un 10 sur 10, c’est seulement pour la gymnaste Nadia Comaneci car je crois que la perfection n’est pas une notion de mise dans le sport de haut niveau (rires). Il y a pratiquement toujours moyen de faire mieux et nous sommes des perfectionnistes… Notre principale fierté est que, au-delà du strict bilan comptable et de nos 33 victoires, nous avons été acteurs de la très grande majorité des épreuves dont nous avons pris le départ. Nous aimons courir de manière agressive et offensive pour peser sur les scénarios des courses plutôt que de les subir. La générosité dans l’effort n’est pas toujours récompensée, mais je reste cependant convaincu qu’il s’agit de la manière la plus efficace d’aller chercher de grands résultats. Un autre gros élément de satisfaction tient dans la consistance dont nous avons fait preuve tout au long de la saison. Nous n’avons jamais connu de trou noir et avons gagné pratiquement chaque mois (NdlR : exception faite de juillet, période lors de laquelle Mathieu Van der Poel a toutefois porté le maillot jaune du Tour de France). C’était un objectif que nous avions très clairement identifié en début de saison et, sur ce point, la mission est donc accomplie."

(...)