"Chaque année, 5.000 amateurs de vélo viennent à Grammont pour assister au BinckBank Tour. 1.500 d'entre eux viennent s'installer sur le Mur. Cette année, regarder la course à la maison semble la meilleure option et la plus sûre", a écrit la commune dans son communiqué.

Les terrasses sur la Place de Grammont seront néanmoins accessibles. La Place sera fermée dès que toutes les places assises seront occupées. La zone d'arrivée sera également interdite au public. Tout le long du parcours, le public devra porter un masque et respecter la distanciation sociale.

En raison de la crise du coronavirus, l'édition 2020 du BinckBank Tour a été réduite et aura lieu du 29 septembre au 3 octobre. Le départ de la course belgo-néerlandaise sera donné à Blankenberge.

L'année dernière, la victoire finale était revenue à Laurens De Plus devant Oliver Naesen et Tim Wellens.