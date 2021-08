Le projet était attendu par de nombreuses cyclistes wallonnes. Nombreuses sont les filles à avoir connu le rêve en 2021 avec les efforts déployés par Ludivine Henrion et Luc Mayné, soucieux de développer le cyclisme féminin.

Les ambitions sont réelles, après une année d’apprentissage et de rodage. Les envies étaient là pour encore aller plus haut, avec entre autres une équipe continentale, mais la sagesse veut que, en 2022, Bingoal Wallonie Bruxelles sera encore dans les pelotons, mais toujours en équipe de club.

“Pour passer à l’étage au-dessus, il nous faudrait 400.000 euros. Nous avons la moitié du budget, il est plus judicieux de rester en équipe de club, en veillant à améliorer une série de choses, en élargissant le programme, principalement avec de nouvelles épreuves à l’étranger, dont des courses à étapes”, indique Luc Mayné. “Et puis, l’important est de conserver les filles actuelles, car nous avons quelques talents qui ont du potentiel. Le souhait est de les amener vers le haut et pour cela, Ludivine est très engagée et investie.”

Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies veut aussi poursuivre avec les autres filles, celles qui ont permis la réalisation du projet et sans qui l’équipe n’existerait tout simplement pas cette saison ! “Nous souhaitons donc être une excellente équipe de club avec les moyens qui permettent de bien faire les choses. On doit encore s’entourer de partenaires spécifiques, pour les cycles ou le charroi, afin d’être performants. On n’oublie pas non plus que notre programme 2021 a été amputé en partie en raison de la crise sanitaire, et qu’une série d’épreuves seront ajoutées d’office au calendrier, ce qui donnera aux filles bien plus de journées de compétition.”