L'Erythréen avait dû abandonner sur le Tour d'Italie mercredi dernier après s'être blessé à un oeil sur le podium suivant sa victoire dans la 10e étape à Jesi. Lors de sa victoire à Jesi le mardi 17 mai dernier, Girmay, 22 ans, avait été touché à l'oeil par le bouchon d'une bouteille agitée lors de la cérémonie protocolaire. Dans la foulée, il avait été soigné à l'hôpital avant de confirmer son abandon après une nuit de repos.

"Biniam a passé de nouveaux examens médicaux en Belgique mardi après sa blessure à l'oeil survenue lors du Giro. Son oeil a encore besoin de repos et le retour de Biniam à l'entraînement est attendu dans les dix jours", a écrit Intermarché-Wanty Gobert sur Twitter.

"Aujourd'hui, je me sens mieux mais je dois encore me reposer avant de remonter sur le vélo", a réagi Girmay, cité dans le communiqué. "Je suis heureux de savoir que je n'aurai pas de séquelles. Je tiens à remercier les médecins pour les bons conseils et mon équipe pour le soutien. J'espère pouvoir courir bientôt et reprendre mon programme de course, après un peu de repos chez moi à Asmara, comme c'était prévu avant le début de la saison. J'ai continué à suivre l'équipe durant le Giro, notamment la magnifique victoire de Jan Hirt, et j'espère de tout coeur les voir briller encore !"

Girmay était devenu le premier coureur d'Afrique noire à gagner une étape dans un grand tour. En mars dernier, il avait fait de même dans une classique sur Gand-Wevelgem.