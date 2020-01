Le Danois, vainqueur du Tour de France 1996 et ancien manager des équipes manager de CSC, Saxo Bank et Tinkoff, est devenu copropriétaire de l'équipe NTT Pro Cycling (ex-Dimension Data), via le groupe Virtu Cycling Group dont il est un des copropriétaires.

Riis devient manager de NTT Pro Cycling, la nouvelle équipe de Victor Campenaerts.

Bjarne Riis, aujourd'hui âgé de 55 ans, avait remporté le Tour de France en 1996, mais il avait reconnu dix ans plus tard s'être dopé durant sa carrière. Le Danois, surnommé "Monsieur 60%" par rappport à son taux d'hematocrite, était devenu manager d'équipe en 2000, l'année suivant sa fin de carrière de coureur professionnel. Il avait dirigé de 2011 à 2015 l'équipe CSC, devenue ensuite Saxo Bank puis Tinkoff-Saxo. Plusieurs coureurs de CSC avait avoué avoir eu recours au dopage et en 2015, un rapport de l'agence antidopage danoise indiquait que Riis était au courant de ces pratiques.