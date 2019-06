Bjorg Lambrecht a prolongé pour deux saisons son contrat chez Lotto Soudal, a annoncé mercredi la formation belge du WorldTour.

Bjorg Lambrecht, 22 ans, est ainsi lié au moins jusq'au terme de l'année 2021 avec Lotto Soudal où il était passé pro en 2018 après sa formation chez les Espoirs.

Pour sa première année chez les pros, Bjorg Lambrecht avait remporté la dernière étape du Tour des Fjords, sa première et seule victoire jusqu'ici, disputant de belles étapes ensuite à Vuelta. Il s'est classé dans le top 6 à la Flèche Brabançonne (5e), l'Amstel Gold Race (6e) et la Flèche Wallonne (4e).

"Dans les années qui viennent, je souhaite m'améliorer dans les courses d'un jour et dans les épreuves par étapes", a expliqué Bjorg Lambrecht cité par son équipe. "L'équipe m'a déjà bien aidé à progresser et elle continue à me supporter à 100%. Lotto Soudal est donc l'équipe idéale pour mon avenir. Grâce à des coureurs comme Tiesj Benoot, Tim Wellens ou Jelle Vanendert, j'ai franchi un cap, tant sur le plan physique que sur le plan tactique. J'espère pouvoir confirmer mes bonnes prestations des classiques et continuer à m'améliorer dans les courses à étapes d'une semaine. Le Tour du Pays Basque est particulièrement taillé pour moi. Pour l'instant, je suis encore un peu juste pour pouvoir y décrocher un bon résultat, mais ça reste mon objectif pour le futur. Dimanche, je prendrai le départ de mon premier Critérium du Dauphiné, sans ambitions particulières. Ma condition n'est pas au top, mais elle n'est certainement pas mauvaise non plus. Mes principaux objectifs, le Tour de Pologne et la Vuelta a España, se situent plus tard dans la saison".