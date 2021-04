Trois fois septième et une fois onzième : tels sont les résultats de Björn Leukemans sur l'Amstel Gold Race. Mais le plus beau fait d'armes de l'ancien coureur belge qui a pris sa retraite fin 2015, sur le Cauberg est d'avoir emmené Philippe Gilbert vers le titre de champion du monde en 2012. "Sans moi, je pense que Philippe ne serait pas devenu champion du monde", clame-t-il dans une interview exclusive à la DH que vous pouvez retrouver en version complète ici.

En dix participations à la classique néerlandaise (sans compter le Mondial 2012), l'Anversois a appris à connaitre le Cauberg. Pour la course de ce dimanche, il ne voit d'ailleurs pas un Belge s'imposer : "Van Aert sera là dans la finale, mais je ne pense pas qu’il va gagner. La même chose pour Van Avermaet. Les années commencent à peser lentement mais sûrement, il ne va pas devenir plus fort. Avec l’âge, il faut compenser, on ne peut plus faire le forcing soi-même ou prendre l’initiative, il faut compter sur les autres et essayer d’en profiter."

L'ancien coureur de Vacansoleil voit plutôt une victoire arc-en-ciel ce dimanche à Valkenburg : "Je dirais qu’Alaphilippe est mon favori. Je vois aussi Fuglsang… J’ai envie de dire Valverde, qui est revenu en forme, mais il n’a jamais gagné l’Amstel."