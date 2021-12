Petit contrecoup pour Mathieu Van der Poel. Il y a quinze jours, le coureur est tombé lors d'un entraînement pendant sa préparation. Deux semaines après, il souffre encore de quelques séquelles dues à cette chute.

Par conséquent, le Néerlandais est arrivé plus tard à son camp d'entraînement avec ses coéquipiers d'Alpecin-Fenix. Heureusement pour lui, son équipe a déjà annoncé que le début de saison du champion du monde de cyclocross n'était pas menacé. Van der Poel devrait faire son retour à Rucphen et Namur le week-end du 18 et 19 décembre.