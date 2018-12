Adam Blythe reviendra rouler sous les couleurs de la Lotto-Soudal, en 2019, un endroit qu'il a déjà fréquenté entre 2009 et 2011 et qu'il apprécié. Après deux saisons passées chez Aqua Blue Sport, le coureur âgé de 29 ans revient par la grand porte dans le World Tour, ce qui n'est pas pour lui déplaire.

"Avant de parler avec Lotto-Soudal, je m'étais presque convaincu moi-même que j'allais m'arrêter au terme de cette saison", raconte l'Anglais à nos confrères de Cyclingnews. Sans l'offre de l'équipe belge, il aurait sans doute raccroché son vélo. "J'étais en train de penser à ce que j'allais devoir faire pour m'occuper de ma famille. Pas seulement à cause du vélo, mais à cause de tout. C'est la vie."

Il mesure dès lors encore plus sa chance d'être dans le peloton cet hiver. "Heureusement, cette équipe m'a offert un contrat. Je n'aurais pas pu être dans une meilleure structure, qui me correspond énormément." Il va retrouver Caleb Ewan, un sprinteur avec qui il avait travaillé en 2015 lors de son année chez Orica-Greenedge. "Il n'a pas vraiment changé mais il est déjà très mâture pour un jeune gars", souffle Blythe. "Il a toujours eu énormément de pression sur ses épaules, je trouve qu'il l'a plutôt bien gérée jusqu'à présent. Il va faire aussi bien, si pas mieux, qu'André Greipel. C'est un bon moyen de rajeunir ses cadres pour la Lotto."

L'ancien vainqueur du Circuit Franco-Belge pointe aussi du doigt la passion qui anime cette formation belge. "La passion est présente. Il n'y a pas de connerie avec les gains marginaux, tout le monde connaît le cyclisme ici." La banderille est lancée vers la Sky, adepte de la stratégie des "marginals gains" depuis son entrée dans le peloton. Ceci consiste à optimiser les moindres détails dans tous les secteurs. "Il faut juste penser à pédaler le plus fort que tu peux et puis ça s'arrête la. C'est sympa d'être juste dans cette mentalité de s'entraîner et de gagner."

L'an dernier, il avait remporté son seul et unique succès à Bruges à la Elfstedenronde. Son but, en 2019, sera d'épauler la pépite Caleb Ewan afin de briller dans les sprints. Fort d'une belle mentalité, Blythe semble être une bonne recrue pour le clan belge.