En engageant l’ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège pour la saison prochaine, AG2R La Mondiale s’offre un coureur capable de briller sur tous les terrains. Une polyvalence qui lui joue des « tours ».

Avec l’arrivée de Greg Van Avermaet, Michaël Schär et des sprinteurs Damien Touzé et Marc Sarreau au 1er janvier prochain, AG2R La Mondiale entre dans un nouveau cycle. Exit les Romain Bardet et Pierre Latour, leaders sur les courses par étapes, l’équipe française veut s’orienter vers les classiques et scorer, elle qui n’a comptabilisé que 14 victoires l’année dernière.

Cependant, la signature de Bob Jungels laisse penser que la structure savoyarde ne ferme pas complètement la porte aux classements généraux. Les jeunes Clément Champoussin et Aurélien Paret-Peinte sont encore trop tendres pour y prétendre une place de leader.