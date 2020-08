"Avec des coureurs comme Oliver Naesen ou encore Greg Van Avermaet, l'équipe va être très ambitieuse sur les classiques, c'est très motivant de faire partie de ce groupe", a déclaré le champion du Luxembourg. "Je n'oublie pas les courses par étapes, je sais que la structure possède un fort historique dans ce domaine et j'ai envie de réaliser de belles choses, dans un premier temps sur les épreuves d'une semaine, mais aussi sur les grands tours."

"Je suis la carrière de Bob depuis qu'il est amateur. Je l'avais déjà sollicité par le passé, je suis heureux qu'il rejoigne l'équipe AG2R Citroën à partir du 1er janvier", a ajouté Vincent Lavenu, le manager d'AG2R. "Il a montré l'étendue de sa classe au cours de ses premières années de carrière, remportant notamment Liège-Bastogne-Liège, mais aussi une épreuve pavée comme Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il fera partie des leaders de notre équipe, sur les classiques, mais également sur les courses par étapes. Bob a déjà terminé à deux reprises dans le top 10 du Tour d'Italie (6e et 8e en 2016 et 2017), on va lui apporter notre expérience dans ce domaine et il sera épaulé par des jeunes grimpeurs."

Jungels roulait pour Deceuninck-Quick Step depuis cinq ans et son départ attriste le CEO Patrick Lefevere. "Nous aurions aimé garder Bob et nous sommes tristes de le voir partir. Mais c'est le cyclisme. Bob était un de nos meilleurs coureurs ces dernières années."

La semaine dernière, le champion olympique Greg Van Avermaet avait également annoncé son arrivée chez AG2R où il a signé pour trois ans.