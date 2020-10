Comme tous les coureurs en fin de contrat, Kevin Van Melsen n’était pas totalement rassuré sur son avenir. Surtout en cette année particulière, avec plusieurs équipes qui arrêtent et avec une saison déboussolée, avec la perte de nombreuses épreuves. Mais le coéquipier de Circus-Wanty Gobert a obtenu une prolongation d’un an. Une équipe dans laquelle il est l’un des piliers.

"Je serai le plus ancien l’an prochain", glisse-t-il dans un sourire. "C’est bien évidemment une satisfaction. Et un soulagement. L’attente a été longue. Et il y avait un peu de stress, car on sait tous que de nombreux coureurs vont rester sur le carreau cette année."