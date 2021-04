Tom Boonen: "J’adore la manière dont cela court actuellement !" Cyclisme08:19 Quentin Finné © BELGA

Analyste pour différents médias néerlandophones, Tom Boonen se délecte du spectacle offert sur les classiques.



S’il s’est fait très rare dans les médias francophones depuis la fin de sa carrière sportive en 2017, Tom Boonen est encore régulièrement présent dans les journaux et à la télévision flamande. "Je suis analyste pour un groupe qui rassemble Het Laatste Nieuws et la chaîne VTM", sourit le coureur aux plus de 120 succès UCI. "Je continue donc de suivre d’un œil très attentif l’actualité cycliste et l’essentiel des courses du calendrier. Et je dois avouer que j’adore ça !"



(...)