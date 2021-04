"Désolé du léger retard, j’étais dans ma cuisine et je n’ai pas entendu sonner mon téléphone…"

Deux minutes après un essai infructueux à l’heure convenue d’un rendez-vous téléphonique devenu le nouveau standard d’interview en ces temps de pandémie, le nom de Tom Boonen s’affiche sur notre portable. Quatre ans après sa retraite au soir de Paris-Roubaix 2017 (13e), le triple vainqueur du Tour des Flandres est demeuré un véritable gentleman qui semble ne pas avoir changé d’un iota. Affable, sincère, passionné et très relax, le Campinois a pris le temps de se confier longuement à l’approche d’un rendez-vous qui continue de le faire vibrer. "Mais si c’est OK pour vous, je préfère que l’on réalise l’entretien en néerlandais ou en anglais, mon niveau de français a quelque peu baissé ces dernières années, je le pratique moins… (rires) Mon vocabulaire est plus riche dans les deux autres langues et je crois que l’interview en sera du coup plus riche." Nous n’avons pas été déçus.



(...)