Sa régularité a permis au Liégeois de remonter sur le podium en Chine.

Vainqueur sortant de l'épreuve, Boris Vallée a terminé deuxième cette fois du Tour de Taihu Lake (2.1) qui s'est terminé mardi.

Cinquième du prologue, le coureur de Wanty-Gobert a collectionné les places d'honneur durant toutes les étapes en ligne pour terminer, après avoir fini 3e de la dernière étape, deuxième de l'épreuve à 23 secondes du vainqueur, Dylan Kennett.

"C'est bien de terminer la saison par ce résultat" a expliqué Boris Vallée qui disputait sa dernière course sous le maillot de Wanty-Gobert. "Dès le premier jour, l'équipe m'a fait confiance et elle a tout fait pour déterminer la meilleure stratégie. J'ai souvent lancé mon sprint trop tôt, laissant la chance aux adversaires de me redoubler avant la ligne. Mais grâce à un bon prologue et de la régularité aux sprints intermédiaires, j'ai pu remonter jusqu'à la 2ème place au général. On connaissait le terrain depuis ma victoire l'année passée. Mais tous les facteurs ne jouaient pas à notre avantage, parce que nous n'étions que cinq au départ, que les étapes étaient assez courtes et que les conditions de travail pour le staff sont toujours un peu plus compliquées en dehors de l'Europe. C'est pourquoi je veux vraiment remercier toute l'équipe pour ce qu'on vient d'atteindre!"

L'an prochain, Vallée évoluera dans l'équipe Wallonie-Bruxelles.