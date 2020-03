Le Wallon s’est mis en confiance avec sa prestation.

De son propre aveu, Boris Vallée a entrevu la victoire ce dimanche sur cette 72e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en étant le dernier à pouvoir s’accrocher la roue du futur vainqueur Kasper Asgreen. Parti dès les premiers kilomètres en compagnie de Roy Jans, Mikkel Bjerg, Hugo Houle et Jonas Abrahamsen, Vallée a profité de la temporisation du peloton en début de course pour toujours posséder plus de cinq minutes d’avance sur celui-ci à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée. De quoi entrevoir la possibilité de rester un long moment à l’avant. "On s’est très bien entendu au sein de l’échappée même si la course a été rendue difficile par le vent , a expliqué le Wallon à sa descente de vélo. En prenant l’échappée, mon objectif était d’anticiper et d’espérer qu’un petit groupe avec de grands coureurs ne revienne après le passage dans la zone des monts pour pouvoir jouer la finale."

Finalement, c’est un homme seul, en la personne d’Asgreen, qui est revenu sur les hommes de tête à une trentaine de kilomètres de la ligne. "Quand je l’ai vu arriver, j’ai directement pensé que c’était une bonne chose pour moi. J’ai essayé de lui prendre quelques relais malgré le fait que j’ai passé la journée entière à l’avant."