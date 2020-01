Cela a été dit et répété à de nombreuses reprises. Avec son potentiel, avec sa puissance et sa vélocité, Boris Vallée aurait pu déjà obtenir un palmarès bien plus riche que celui qui est le sien actuellement. Un simple rappel : le routier-sprinter du Pays de Herve avait battu ni plus ni moins qu’un certain Tom Boonen à Le Rœulx, sur une étape du Tour de Wallonie, en 2016.

Aujourd’hui âgé de 26 ans, ce qui reste jeune dans le peloton, Boris Vallée espère bien se relancer en 2020, pour son arrivée chez Bingoal-Wallonie Bruxelles.

(...)