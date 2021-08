La voix n’est habillée d’aucun trémolo. "Il n’y a pas de regret ou d’amertume, il est juste temps de passer à autre chose", glisse Boris Vallée.

À 28 ans, le coureur de chez Bingoal Pauwels Sauces WB a décidé de refermer sa carrière professionnelle au soir de cette saison 2021, sa huitième dans un peloton pro qu’il avait rejoint en 2014 nanti d’un titre de champion olympique de la jeunesse. Un choix qu’il a mûri au fil des derniers mois. "J’ai pris ma décision au moment du dernier championnat de Belgique fin juin, commente le Verviétois. J’ai d’ailleurs alors averti mon agent qu’il ne devait pas démarcher les équipes dans la perspective d’un nouveau contrat puisque le mien s’achèvera en décembre. Je ne pose donc pas mon choix sur un coup de tête, c’est une réflexion que j’ai engagée depuis de très longs mois."

Peu épargné par une poisse qui l’avait encore très solidement envoyé au tapis en début d’année lors de l’Étoile de Bessèges, le Wallon a déboursé une énergie folle pour se relever de chacun de ces coups du sort et continuer de forcer un destin auquel il a aspiré depuis son enfance.

"Être coureur pro, c’est quelque chose auquel j’ai rêvé dès mes six ans, lorsque j’ai débuté le vélo et pris ma toute première licence, sourit Vallée. Je me suis donc battu pour concrétiser mes ambitions. Mais la vie d’un coureur pro est faite d’énormément d’exigences et de sacrifices que la dure loi du sport ne vient que trop rarement récompenser quand la malchance vous poursuit durant une trop longue période à la roue. Et cela, ça use… J’aime toujours autant le vélo et j’ai envie que cette discipline reste synonyme de plaisir pour moi, comme celui qui m’avait envahi lorsque j’avais battu Tom Boonen dans un sprint du Tour de Wallonie au Rœulx en 2016 (victoire d’étape). Je veux finir cette saison avec l’envie qui m’a toujours guidé, à commencer par le Brussels Classic ce samedi. C’est la meilleure manière de tourner la page et, aussi, de remercier ceux qui m’ont porté dans cette aventure, comme mon papa qui a usé trois scooters jusqu’à la corde pour les séances d’entraînement que j’ai effectuées dans son sillage (rires). Je me lancerai ensuite dans une reconversion dont je ne discerne pas encore les contours. J’ai envie de rester dans le milieu en travaillant par exemple pour une marque. Je me sais débrouillard et ne suis pas paralysé par ce que certains appellent la peur du vide (rires)…"