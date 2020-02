Ce vendredi, le sprinteur français a mis fin à une longue disette.

Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) s’est imposé à la fin d’une quatrième étape particulièrement vallonnée et longtemps indécise. Il s’agit de la première victoire du sprinteur français depuis un an et demi.

"Je n’ai pas beaucoup couru la saison dernière, seulement 39 jours de course dont pas mal d’abandons, donc je savais qu’il fallait combler ce manque par un gros travail hivernal. Je ne suis pas encore au top car nous ne sommes qu’en février mais je suis satisfait du niveau que j’ai actuellement", s’est réjoui le Lorrain après l’arrivée à Al Muzahiliyah.

Nacer Bouhanni était surtout heureux de prouver à sa nouvelle équipe qu’elle avait bien fait de l’enrôler cet hiver. "Cette victoire représente beaucoup, il me la fallait. Avoir un manager, une équipe et des partenaires qui croient en moi, ça me transcende", a assuré le sprinteur français.

Après avoir tourné autour depuis le début de ce Tour d’Arabie saoudite, Nacer Bouhanni a enfin réussi à conclure grâce au travail de ses équipiers et de son lanceur. "Dans le sprint, j’ai magnifiquement été emmené par Dan McLay, donc je n’avais pas le droit de me louper. Il y avait du vent de face et je lui ai demandé de retarder au maximum son effort. Dan McLay est très puissant et c’est un sprinteur long, c’est le lanceur idéal pour moi", a détaillé le coureur Arkea-Samsic après avoir décroché la 66e victoire de sa carrière.

Désormais en tête du classement général, Nacer Bouhanni a certifié qu’il ferait le maximum, ce samedi, pour "gagner ce Tour d’Arabie saoudite". Et ainsi ajouter une autre ligne à son palmarès. "Mon seul objectif c’est de gagner. Toutes les victoires sont belles, il n’y a plus de petites courses", a avancé le Lorrain.

Ce vendredi, Nacer Bouhanni n’a sans doute pas remporté son plus beau succès. Mais cette victoire à Al Muzahiliyah risque de beaucoup compter pour la suite de la carrière du Français.