Montée à l’échelon World Tour depuis cette saison, l’équipe Intermarché-Wanty Gobert n’a jamais caché avoir manqué d’un peu de temps pour préparer au mieux le recrutement nécessaire pour briller à cet échelon. Un écueil sur lequel Jean-François Bourlart, le manager général de la formation wallonne, ne souhaite plus buter cette année.

Pour renforcer son noyau des classiques dans la perspective de la prochaine saison, il a ainsi pris langue avec Alexander Kristoff, le colosse norvégien (33 ans), ancien vainqueur du Tour des Flandres (2015) ou de Milan-Sanremo (2014).

"À l’image de Christophe Laporte (actuellement chez Cofidis mais qui devrait évoluer chez Jumbo-Visma l’année prochaine) que nous avions contacté, le profil de Kristoff est extrêmement intéressant car il combine des qualités sur les classiques, son palmarès le démontre à suffisance, en plus de posséder une pointe de vitesse qui lui permet de briller sur des sprints massifs (NdlR : il a remporté la première étape du Tour 2020 de cette manière), commente Bourlart. Donc oui, c’est le type de coureur que nous recherchons même si rien n’est encore acté."

À côté d’un routier-sprinter, l’équipe wallonne a identifié d’autres besoins. "Nous aimerions attirer cinq à six nouveaux coureurs, poursuit le manager hennuyer. Il est important de renforcer notre noyau pour les classiques, mais aussi de recruter de jeunes talents pour la montagne, un terrain sur lequel nous manquons encore d’arguments en profondeur actuellement. Pour mettre nos sprinters dans les meilleures dispositions pour briller, nous aimerions également recruter un bon poisson-pilote, capable d’organiser idéalement le dernier relais avant la mise sur orbite. Notre accession au World Tour nous donne désormais accès à des coureurs que nous n’intéressions pas toujours autrefois et le marché est plutôt animé car de nombreux gars arrivent en fin de contrat. Nous n’incarnerons cependant jamais le plus gros portefeuille capable d’entrer dans la surenchère. À nous, maintenant, d’opérer les meilleurs choix…"