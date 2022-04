Il a fait cette confidence dans l'édition du mois de mai du magazine Men's Health UK. Wiggins a ajouté: "cet événement a eu un impact sur moi en tant qu'adulte... Je l'ai occulté." "Sir" Bradley a déclaré qu'il ne se sentait pas capable d'en parler à l'époque en raison d'une relation difficile avec son beau-père. "Mon beau-père était assez violent avec moi, il me traitait de "tapette" parce que je portais du Lycra et d'autres choses, alors je ne pensais pas que je pouvais lui en parler. J'étais tellement solitaire... Je voulais juste sortir de mon entourage. Je suis devenu si isolé. J'étais un adolescent assez étrange à bien des égards et je pense que le goût du vélo est né de l'adversité."

Wiggins, 41 ans, a déjà évoqué dans le passé sa dépression et de son enfance difficile. Il a passé une grande partie de sa vie à essayer de comprendre sa relation avec son père, le cycliste australien Gary Wiggins, qui a quitté la famille quand Bradley était jeune et qui est mort en 2008 après une bagarre lors d'une fête. "C'était définitivement lié à mon père", a déclaré Wiggins lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait essayé de fuir dans sa vie.

"Je n'ai jamais obtenu de réponses lorsqu'il a été assassiné en 2008. Il nous a quittés quand j'étais petit. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'avais 18 ans. Nous avons ravivé une sorte de relation, mais nous n'avons plus parlé pendant les deux dernières années avant qu'il ne soit assassiné... C'était mon héros. Je voulais lui prouver ma valeur. C'était un bon cycliste - il aurait pu être très bon - mais c'était un talent gâché. C'était un alcoolique, un maniaco-dépressif, assez violent et il prenait beaucoup d'amphétamines et de drogues (sportives) à l'époque."

Double champion olympique de poursuite individuelle (2004 et 2008) et triple champion du monde de la spécialité (2003, 2007 et 2008) et champion olympique de poursuite par équipes (2008), Wiggins a atteint le sommet de son sport en 2012, lorsqu'il est devenu le premier vainqueur britannique du Tour avant de remporter l'or olympique dans le contre-la-montre à Londres quelques jours plus tard.

Bien qu'il ait connu d'autres succès plus tard - devenant champion du monde de contre-la-montre en 2014 et enlevant un 5e médaille d'or olympique en poursuite par équipe en 2016 - Wiggins a avoué que 2012 fut l'année où il a cessé d'apprécier le cyclisme professionnel. "Wiggo", qui a aussi battu le record du monde de l'Heure (54,526 km en 2015) a mis fin à sa carrière à la fin de l'année 2016.