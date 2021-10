Si, dans l’histoire de la formation britannique, seuls deux coureurs belges (Serge Pauwels en 2010 et 2011 et Laurens De Plus depuis 2021) ont jusqu’ici porté le maillot de l’armada Sky devenue Ineos, c’est celui-ci qui passera sous pavillon noir-jaune-rouge dès la saison prochaine. En marge des derniers championnats du monde à Louvain, le manager général Dave Brailsford a en effet fait le déplacement chez nous afin d’apposer sa signature au bas d’un contrat de trois ans qui le lie à l’équipementier limbourgeois Bioracer. Le Gallois de 57 ans en a profité pour nous accorder une interview dans laquelle il dresse un premier bilan de l’année de son équipe et porte un regard optimiste sur son avenir, incarné par Filippo Ganna et deux jeunes talents britanniques, Tom Pidcock et Ethan Hayter.

Dave Brailsford, pourquoi avoir choisi Bioracer comme équipementier à partir de 2022 ?

"Je connais Danny Segers, le CEO, depuis longtemps. J’ai toujours admiré ce que fait Bioracer et la façon dont ils le font. J’ai toujours espéré, et cru, qu’un jour nous serions capables de travailler ensemble. Alors je suis vraiment content que ce jour soit venu. Bioracer combine au mieux la technologie et la performance en plaçant toujours l’athlète au centre des recherches. Nous partageons un sens commun de l’aventure, une envie d’innover et de faire les choses différemment, mais, surtout, nous avons une passion pour le cyclisme sur route et pour la course. Nous sommes donc impatients d’écrire ensemble un nouveau chapitre et de présenter les superbes tenues de course de Bioracer sur la route avec l’état d’esprit d’Ineos-Grenadiers."

Vous voilà désormais lié à la Belgique…