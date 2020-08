"Nous avons reçu le résultat positif ce matin et avons réagi immédiatement", a déclaré dans un communiqué Jan-Niklas Drost, le médecin de l'équipe. "L'équipe ne peut pas participer à la course. Tous les membres qui ont été en contact avec le coureur seront placés en quarantaine selon les règles officielles. Le coureur concerné est asymptomatique et ne présente pas de signe de maladie."

Les Italiens Cesare Benedetti et Oscar Gatto, l'Allemand Marcus Burghardt, le Luxembourgeois Jempy Drucker, l'Autrichien Patrick Gamper, l'Australien Jay McCarthy et le Néerlandais Ide Schelling étaient les coureurs engagés par Bora-Hansgrohe en Bretagne.