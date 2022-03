Après 162,8 km de course, la championne du monde, membre de l'équipe Trek-Segafredo, s'est montrée la plus rapide du sprint massif devant la Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM) et sa compatriote Marta Bastianelli (UAE Team ADQ). Sara Van de Vel (IBCT), Fien Delbaere (Multum Accountants), Senne Knaven (AG Insurance-NXTG ) et la Néerlandaise Danique Braam (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) sont sorties du peloton à 73 km de l'arrivée.

Le peloton reprenait les échappées à 10 km de la ligne. Au sprint, l'Italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafrefo) ne laissait aucune chance à la concurrence, s'imposant de manière autoritaire devant la Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM). Une autre Italienne, Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) prenait la troisième place. Lotte Kopecky (SD Worx) se classait neuvième.

Balsamo, 24 ans, décroche la 13e victoire de sa carrière, la troisième de la saison après une étape du Tour de Valence et le Trofeo Alfredo Binda dimanche.