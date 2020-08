Merlier s'est imposé à l'ombre de l'Atomium au terme des 203,7 km du parcours. Il a devancé l'Italien Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) et le Français Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic).

Merlier, 27 ans, succède au palmarès à l'Australien Caleb Ewan. Il est le premier lauréat belge depuis Tom Boonen vainqueur en 2016.

Les organisateurs ont décidé de ne pas organiser de cérémonie de podium après l'arrivée de la Brussels Cycling Classic (1.Pro), dimanche au pied de l'Atomium. Davide Ballerini et Nacer Bouhanni, respectivement deuxième et troisième au classement, ont chuté lourdement après l'arrivée, dérapant sur une chaussée très humide. De plus, un violent orage a éclaté au-dessus de la ligne d'arrivée.

"Nacer Bouhanni et Davide Ballerini se sont tous deux tombés dans un léger virage après l'arrivée. Nous voulions donner aux coureurs la possibilité de se soigner et avons donc décidé de ne pas organiser la cérémonie de podium. De plus, il y a un orage d'enfer qui a éclaté et il n'était pas opportun d'honorer les coureurs sous la pluie", a rapporté Didier Laporte du comité d'organisation.