Le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), 2e du Tour de France l'an dernier, ne sera pas au départ de la Grande Boucle 2019, qui s'élancera le 6 juillet de Bruxelles, a annoncé jeudi son équipe Sunweb.

Tom Dumoulin, 28 ans, ne s'estime pas suffisamment rétabli après son opération au genou gauche. Il s'était blessé au genou suite à une chute au Giro le mois dernier. Il avait ensuite pris le départ du Criterium du Dauphiné, qu'il avait quitté avant terme, par mesure de prudence, ressentant "une irritation au genou".

Dumoulin avait ensuite reporté un stage d'entraînement en altitude à La Plagne. Il renonce maintenant à la Grande Boucle.

"Ces derniers mois ont été très difficiles", déclare Tom Dumoulin sur le site web de Sunweb. "Après ce qu'il s'est passé au Giro, je voulais vraiment aller au Tour, mais j'ai réalisé cette semaine que, vu mon niveau, ce n'est pas réaliste. J'ai vraiment essayé d'y aller mais je dois être à l'écoute de mon corps et arrêter de poursuivre un objectif irréaliste".

Tom Dumoulin, vainqueur du Tour d'Italie 2017, avait terminé 2e du Tour de France l'an dernier, derrière le Britannique Geraint Thomas et devant Chris Froome.

Froome ne sera pas non plus au départ du Tour de France le 6 juillet à Bruxelles. Le Britannique s'est blessé lors du Critérium du Dauphiné et sera écarté du peloton pendant plusieurs mois.

Geraint Thomas a abandonné au Tour de Suisse mardi après une chute, mais sa participation au Tour ne semble pas menacée selon le Gallois et son équipe Ineos.