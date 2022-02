Quatrième du général à une seconde du leader Gaudu, Evenepoel veut s’emparer du maillot jaune sur le contre-la-montre de ce samedi.

Comme mercredi sur la route de Lagos, Remco Evenepoel a assuré sa part de boulot pour porter Fabio Jakobsen à la victoire dans le final d’une troisième étape tracée dans les rues de Lagos. Un relais impressionnant d’un peu plus d’un kilomètre en tête de peloton, jusqu’à la flamme rouge, qui a aussi permis au Brabançon de décrasser une dernière fois ses injecteurs à la veille du contre-la-montre programmé ce samedi entre Villa Real de Santo Antonio et Tavira. Une journée clé dans la perspective du classement général que le clan Quick-Step Alpha Vinyl a qualifié de "décisive" avant même le coup d’envoi de ce Tour d’Algarve et sur laquelle Evenepoel a beaucoup misé. C’est que les enjeux y seront nombreux.

(...)