Comme prévu, le Slovaque a été sélectionné par son équipe BORA-hansgrohe pour disputer le 103e Giro de l'histoire, qui débute samedi en Sicile. Après 12 succès sur le Tour de France et 4 sur le Tour d'Espagne, Sagan a donc pour objectif de rentrer dans le cercle fermé des vainqueurs d'étapes sur les trois grands tours. Sevré de victoire depuis juillet 2019, le Slovaque aura à cœur de s'illustrer, lui qui a manqué la conquête d'un huitième maillot vert sur la Grande Boucle.L'équipe allemande aura un autre atout majeur dans son jeu avec le grimpeur polonais Rafal Majka, 3e de la Vuelta 2015 et double vainqueur du maillot à pois sur le Tour (2014, 2016). Le grimpeur arrive en Sicile fort de sa récente troisième place à Tirreno-Adriatico.Les Polonais Maciej Bodnar et Pawel Poljanski, les Italiens Cesare Benedetti et Matteo Fabbro ainsi que les Autrichiens Patrick Konrad et Patrick Gamper complètent la sélection.