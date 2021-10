Si même le toujours disponible et sympathique Oliver Naesen préfère éviter une interview après une course, c’est que ce Paris-Roubaix a été incomparable aux autres. Dur. Et complètement fou. Fraîchement douché, son visage était un contraste comparé à ceux des attardés qui ont tenu à finir et qui quittent le vélodrome méconnaissables, avec une gueule noire, rappelant le dur labeur des mineurs dans les nombreuses exploitations de la région. Avant de passer à la douche, plusieurs de ces coureurs ont préféré se laver au… Karcher des mécanos !