En s’imposant à Schoten, Caleb Ewan a succédé à la plupart des meilleurs sprinters des dernières décennies.

C’est avec une relative facilité que Caleb Ewan a ajouté son nom au palmarès du Grand Prix de l’Escaut, souvent présenté comme le "championnat du monde des sprinters". Il faut dire que l’Australien succède à la plupart des plus rapides coureurs des dernières décennies. Cela fait désormais quinze ans que la classique anversoise n’a plus échappé à un sprint même si en 2006, Tom Boonen s’était montré le plus rapide d’une bordure de 22 hommes partis dans la Campine. Cette année-là, aucun autre coureur n’avait été classé.