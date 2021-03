Cameron, la fille de Frank Vandenbroucke, est en couple avec Tim Merlier, le Belge qui monte et qui sera un des outsiders, dimanche, de Gand-Wevelgem.

Déjà trois succès pour votre compagnon Tim Merlier cette saison. Il vous surprend ?

"Non, car j’avais le sentiment qu’il allait bien rouler. Il n’a pas eu un hiver facile. Il a eu le coronavirus et il a mis du temps pour revenir en forme lors de la saison de cyclo-cross. Mais après des stages, il a été mieux. Et je le sentais très motivé. Sa victoire au Samyn lui a fait du bien et il a enchaîné avec des succès au GP Monséré et à la Bredene Coxyde Classic."

Et maintenant, Gand-Wevelgem ?

(...)