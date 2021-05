Cameron Vandenbroucke a savouré, a distance, la victoire de son amoureux.

Sa joie était parfaitement audible au téléphone. Cameron Vandenbroucke ne masquait pas son bonheur de voir son amoureux s’imposer sur le Tour d’Italie. “J’en ai eu des frissons”, commente la compagne de Tim Merlier. “C’était vraiment incroyable de le voir sprinter en tête, pour son premier Grand Tour, mais aussi pour sa première opportunité, et de le voir s’imposer directement ! C’était fort ! C’est simple, je sautais de joie toute seule dans la maison ! Je suis vraiment contente pour lui. Ce Tour d’Italie le motivait vraiment ces derniers temps. Je l’ai accompagné durant deux semaines lors de son stage en altitude, à Ténérife, et il me parlait tout le temps du Giro ! C’est normal, disputer un premier Grand Tour, cela reste particulier dans une carrière.”