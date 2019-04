Le détenteur du record de l'heure et champion d'Europe du contre-la-montre est forcément déçu d'avoir loupé une occasion d'ajouter une victoire World Tour à son palmarès.



En terminant bon dernier du prologue du Tour de Romandie après une chute sans gravité dans un virage, le Belge a manqué l'une des rares occasions de s'imposer au cours d'une saison. "J'avais hâte d'en découdre aujourd'hui. Mais sur un chrono aussi court, tout est une question de secondes et il faut prendre des risques. J'ai peut-être dépassé la limite et j'ai perdu l'équilibre dans un virage. J'avais pourtant fait une reconnaissance…"



Et d'ajouter: "Tout est de ma faute. Heureusement, je ne suis pas blessé et je peux déjà me concentrer sur le contre-la-montre de dimanche où je veux tout donner pour obtenir un grand résultat". Ce contre-la-montre sera la 5e et dernière étape du Tour de Romandie. Il se disputera sur 17 kilomètres et comportera deux petites ascensions de 600 mètres (à 7,2% de pente moyenne) en tout début de parcours et de 700 mètres (à 5,1%) à la mi-parcours.