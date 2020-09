Le détenteur du record de l'heure l'a dit dans une courte vidéo postée dans un communiqué par les organisateurs lundi. "Je suis à Imola pour préparer les championnats du monde", a confié le coureur de la formation NTT Pro Cycling en reconnaissance déjà. "C'est vraiment un super parcours et au moins 60% du parcours est recouvert d'un nouveau revêtement. Je m'attends à un chrono super rapide." L'épreuve en contre-la-montre de 31,7km pour les messieurs aura lieu vendredi. Victor Campenaerts et Wout van Aert défendront les couleurs de la Belgique.

La course en ligne, longue de 258,2 km, aura lieu, elle, dimanche. "Je ne connais pas encore le parcours mais on dit qu'il est vraiment dur et j'aime ce genre de parcours. On dit aussi qu'il est long, cela sera certainement une course très difficile. J'espère le meilleur. Nous aurons probablement une très forte équipe slovène. On verra quelles seront nos chances", avait confié de son côté le vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, qui fête lundi ses 22 ans.