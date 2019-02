Décidément, Sanne Cant est la reine des labourés. Au terme d’une course parfaite, où elle a fait échec avec force, intelligence et brio au carré d’as néerlandais, Lucinda Brand, Marianne Vos, Denise Betsema et Annemarie Worst, la cyclo-crosswoman de Lille a enlevé pour la troisième année consécutive le titre mondial. Le maillot arc-en-ciel, que beaucoup d’observateurs annonçaient déjà sur les épaules d’une des Néerlandaises, restera donc sur celles de la Campinoise.

À 28 ans, décuple championne nationale, triple championne européenne, Sanne Cant a ajouté une nouvelle médaille d’or à son impressionnante collection. Face à l’armada oranje, la Belge a fait ce qu’elle devait, ne quittant jamais les premières positions, mais prenant rarement la tête de la course, profitant avec maestria des accélérations que les Néerlandaises, incapables de s’entendre, multiplièrent à tour de rôle pour se défaire de… leurs équipières.

Dans l’avant-dernier des sept tours, Cant, qui n’avait jamais été prise en défaut et dont la supériorité technique fit merveille, se retrouva pourtant au commandement.

"La course avait été jusqu’alors très rapide et tactique", avoua-t-elle. "Brusquement, il y a eu un trou. J’ai hésité, j’avais prévu de tout donner dans le dernier tour, mais j’ai malgré tout profité de cet avantage pour saisir ma chance."

Après ceux conquis à Belvaux puis Valkenburg, Sanne Cant gagne un troisième Mondial de suite, sur un terrain totalement différent des précédents, faisant montre de son éclectisme et de ses qualités morales.

"J’avais été un peu titillée par tous les commentaires parlant d’une mauvaise saison (NdlR : avant le Mondial, elle avait gagné huit cross cet hiver, contre quinze à la même époque, les années précédentes), mais le niveau est devenu tel qu’on ne peut plus gagner chaque semaine", dit-elle. "On m’échauffait les oreilles avec le bloc hollandais. L’important c’est gagner le jour J et j’ai répondu à ceux qui doutaient de moi. Je savais que je devais empêcher les attaques et rester toujours en deuxième position. J’étais dans un très bon jour, mais je n’ai jamais travaillé aussi fort dans un stage que les dernières semaines (NdlR : elle y a perdu deux kilos). Me voilà avec ce maillot pour un an de plus, je ne m’y attendais pas au début de ma carrière, j’espère que cela durera encore longtemps."