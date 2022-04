Il a troqué son maillot de champion du Danemark, avec lequel il a remporté le Ronde il y a un an, contre l’habituel maillot de Quick-Step Alpha Vinyl. C’est peut-être un détail pour vous mais pour Patrick Lefevere, ça veut dire beaucoup. Car depuis le début de la saison en Belgique, le Wolf Pack est trop peu en vue.

L’anonymat dans lequel l’équipe belge a terminé ‘À travers la Flandre’, ce mercredi, en est encore la preuve. L’objectif avant le Ronde de ce dimanche est donc clair : prendre sa revanche. Et les regards se tournent vers un homme : Kasper Asgreen. Même s’il était un peu juste sur les routes de l’E3 (10e) puis de Gand-Wevelgem (32e), le vainqueur sortant du Ronde aborde la course avec un costume de sérieux outsider. Voici cinq choses à savoir sur le Danois.