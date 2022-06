Les victoires à répétition d’Arnaud De Lie impressionnent. Ses débuts tonitruants chez les pros, avec déjà six succès, font beaucoup parler. "En début de saison, on disait qu’il y avait du Boonen en lui, je me demandais si ce n’était pas trop tôt de parler de lui comme ça, mais il ne cesse d’épater", a par exemple commenté José De Cauwer, l’ancien directeur sportif ou sélectionneur national, aujourd’hui consultant sur Sporza.

Sven Nys a lui aussi été marqué par la vélocité du Taureau de Lescheret. "Je suis curieux de le voir à l’œuvre au Championnat de Belgique face à Wout van Aert", lâche le papa de Thibau.