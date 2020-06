Depuis le début de la crise du coronavirus, les nouvelles n'étaient pas bonnes pour le sponsor polonais.

Déjà en difficultés financières, la crise du coronavirus n'a pas amélioré la santé de la société CCC, un fabricant de chaussures polonais. Depuis la mi-mars, l'ensemble des membres du staff a été remercié et le salaire des coureurs de l'équipe a été considérablement réduit.

Malgré ces mesures drastiques, il y avait une incertitude sur le fait que le sponsor polonais sponsoriserait encore la formation de Greg Van Avermaet l'an prochain. La confirmation du retrait de CCC a été annoncée ce lundi matin par la voix du manager général de l'équipe polonaise, Jim Ochowicz : "En 2021, CCC ne sera plus le sponsor principal, nous sommes donc activement à la recherche d'un nouveau partenaire principal."

Par contre, l'équipe pourra bel et bien courir sous ses couleurs actuelles quand la saison reprendra dans le courant du mois de juillet et pas sans ambition selon Ochowicz : "Nous avons toujours les mêmes objectifs que ceux formulés en décembre dernier à savoir remporter un Monument et des étapes sur les trois grands tours. Chaque jour de course représente une chance de succès pour nos coureurs. Mais il est certain que leurs résultats dans les premières courses sera primordial pour assurer la continuité de l'équipe la saison prochaine."

Car si la société CCC arrête donc le sponsoring à la fin de la saison, cela ne veut pas dire que l'équipe cycliste ne sera plus dans les pelotons l'an prochain, vraisemblablement avec un nouveau nom : "Sous la propriété et la licence de Continuum Sports, nous avons grandi de petite équipe continentale américaine en 2007 à l'une des plus grandes formations du WorldTour ces dernières années. Nous avons l'intention de continuer avec un nouveau partenaire principal."

Si Jim Ochowicz dispose encore de quelques mois pour trouver un nouveau sponsor principal capable de mettre sur la table l'argent nécessaire la tenue d'une équipe cycliste professionnel, la crise du coronavirus va probablement rendre plus frileux les investisseurs potentiels.

Hormis Greg Van Avermaet, quatre autres Belges font partie de la formation CCC en 2020 : Guillaume Van Keirsbulck, Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke et Nathan Van Hooydonck.